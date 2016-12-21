"Баварія" розтрощила "Лейпциг" у матчі лідерів Бундесліги

У Мюнхені завершився центральний матч 16-го туру німецької футбольної Бундесліги, в якому "Баварія" приймала "Лейциг" і виграла з великим рахунком, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 3:0.

Мюнхенці вирішили долю матчу в першому таймі, коли забили всі три голи у ворота суперника.

Рахунок на 17-й хвилині гри відкрив Тіаго Алькантара. Гравець в дотик з лінії воротарського добив м'яч після відскоку. На 25-й хвилині рахунок подвоїв Хабі Алонсо. Почалося все з обрізки Кейта, якого пресингував Відаль, відібрав м'яч і віддав вперед на Алькантару. Той не поскупився і викотив правіше, на Алонсо. Ну а той вже низом пробив під дальню штангу. А на 44-й хвилині Коста заробив пенальті і Роберт Левандовскі впевнено пробив, розвівши м'яч і воротаря по різних кутах - 3:0.

Після перерви господарі поля спокійно довели матч до перемоги.

У паралельному матчі "Герта" обіграла "Дармштадт" з рахунком 2:0.

Таким чином, після 16-го туру в таблиці у "Баварії" 39 очок, "Лейпцига" - 36, "Герти" - 30.

Чемпіонат Бундесліги відновиться після паузи в середині січня.