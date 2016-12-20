Спортивний арбітражний суд дозволив "Реалу" вийти на трансферний ринок вже влітку

Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) частково задовольнив апеляцію мадридського "Реала" на рішення про заборону виходити на трансферний ринок, дозволивши "Королівському клубу" здійснювати угоди вже в наступне вікно - літнє міжсезоння, повідомляє офіційний сайт CAS.

Мадридський клуб просив дозволити здійснювати трансферні угоди вже в зимове міжсезоння, проте в CAS вирішили, що "Реал" зможе вийти на ринок тільки влітку.

Читайте такожХет-трик Роналду приніс "Реалу" перемогу у Клубному чемпіонаті світуРаніше "Реал" був покараний за порушення правил ФІФА міжнародної реєстрації і трансферів гравців у віці до 18 років. Рішення було прийнято наприкінці січня 2016 року і передбачало заборону на вихід на ринок протягом двох трансферних вікон. Разом з тим, в літнє трансферне вікно 2016 року покарання не діяло тому що клуб подав апеляцію. Згідно з регламентом, рішення вступає в силу лише після розгляду всіх апеляцій.

Разом з "Реалом" був покараний за аналогічне порушення й інший клуб з Мадрида - "Атлетико". Рішення по ньому поки не прийнято.