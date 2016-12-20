"Шахтар" планує завершити співпрацю з Шевчуком і Кобіним - ЗМІ

Донецький "Шахтар" у зимове міжсезоння розлучиться з двома виконавцями, повідомляє Sport.ua з посиланням на свої джерела.

«Шахтар» покинуть 37-річний В'ячеслав Шевчук і 31-річний Василь Кобін.

Читайте такожДонецький "Шахтар" розірвав контракт з форвардом Селезньовим - ЗМІЗа словами джерела нинішній тренер гірників португальський фахівець Паулу Фонсека не бачить у складі досвідчених захисників.

У обох гравців взимку закінчуються контракти і клуб прийняв рішення їх не продовжувати.

Шевчук виступав за «Шахтар» з 2005-го року, Кобін – з 2009-го.