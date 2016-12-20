"Шахтар" планує завершити співпрацю з Шевчуком і Кобіним - ЗМІ
14:33, 20 грудня 2016Футбол
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Контракти гравців завершуються у нинішнє зимове міжсезоння.
Шевчук і Кобін можуть покинути донецьку команду вже в нинішнє міжсезоння / ua-football.com
Донецький "Шахтар" у зимове міжсезоння розлучиться з двома виконавцями, повідомляє Sport.ua з посиланням на свої джерела.
«Шахтар» покинуть 37-річний В'ячеслав Шевчук і 31-річний Василь Кобін.
Читайте такожДонецький "Шахтар" розірвав контракт з форвардом Селезньовим - ЗМІЗа словами джерела нинішній тренер гірників португальський фахівець Паулу Фонсека не бачить у складі досвідчених захисників.
У обох гравців взимку закінчуються контракти і клуб прийняв рішення їх не продовжувати.
Шевчук виступав за «Шахтар» з 2005-го року, Кобін – з 2009-го.
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