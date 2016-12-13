Лондонський "Челсі" готовий розлучитися з трьома своїми зірками

Лідер чемпіонату англійської Прем'єр-ліги лондонський "Челсі" має намір незабаром попрощатися з трьома своїми футболістами, які раніше визначали гру команди. Про це повідомляє Football.ua, посилаючись на авторитетні англійські і французькі ЗМІ.

Зокрема, за повідомленням The Times, клуб після закінчення сезону 2016/17 не має наміру пропонувати ще один контракт багаторічному капітану команди Джона Террі, який в нинішньому сезоні випав з основного складу.

Тим не менш, зазначається, що в наступному сезоні 36-річний Террі може залишитися в команді, зайнявши посаду асистента головного тренера Антоніо Конте.

Крім того, як повідомляють France Football та The Guardian, вже нинішньою зимою лондонці можуть попрощатися з двома півзахисниками - нігерійцем Джоном Обі Мікелем і бразильцем Оскаром.

У випадку з Мікелем, який жодного разу цього сезону не виходив футболці "Челсі", мова йде про оренду. В послугах досвідченого футболіста може бути зацікавлений французький "Марсель".

На Оскара претендує китайський клуб "Шанхай Теллейс", який готовий заплатити за гравця 60 мільйонів фунтів. На виручені гроші "Челсі" може спробувати придбати нідерландської захисника "Саутгемптона" Вірджіла ван Дейка.

Нагадаємо, в минулому турі Прем'єр-ліги "Челсі" переміг "Вест Бромвіч Альбіон" завдяки голу іспанця Дієго Кости.