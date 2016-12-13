Шевченко: Рівень футболу був хороший, незважаючи на погоду

Наставник національної команди прокоментував матч лідерів українського футболу, що відбувся напередодні у Києві, повідомляє телеканал "Футбол".

"Для мене як для тренера національної збірної це дуже інформативна гра. Я побачив багато збірників, які грають за одну і другу команди. Для мене було дуже важливо побачити, в якому стані вони знаходяться, тому що сезон був важкий. Але за швидкостями і бажанням я побачив, що запас у наших збірників в плані руху і сили ще є, хоч рік і підійшов до кінця. Це важливо", - зазначив Шевченко.

"Думаю, глядачі отримали задоволення від напруження матчу і кількості голів. Рівень футболу був хороший, незважаючи на погоду. Глядачі прийшли... Вважаю, що матч вдався", - додав тренер.

Як повідомляв УНІАН, напередодні київське "Динамо" програло домашній матч чемпіонату України донецькому "Шахтарю" з рахунком 3:4.