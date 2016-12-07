Білоруський тренер Кононов не очолить київське "Динамо" - ЗМІ

Київське "Динамо" не змогло домовитися про контракт з білоруським тренером Олегом Кононовим, повідомляє Sport Arena.

За інформацією ЗМІ, сторони дійсно вели переговори, але до згоди прийти не змогли. Таким чином, керівництво клубу може переключитися на інші кандидатури на посаду головного тренера команди.

Раніше низка видань зазначала, що до сферу інтересів "Динамо" також входить Олександр Хацкевич, який раніше вже працював в системі клубу, а вчора залишив збірну Білорусі.

Крім того, "Динамо" може залишити на посаді головного тренера Сергія Реброва, який вчора привів команду до розгромної перемоги над турецьким "Бешикташем" (6:0) у Лізі чемпіонів. Контракт Реброва з "Динамо" закінчується влітку 2017 року, а інформацію про своє звільнення нинішній наставник киян називає чутками.

Нагадаємо, раніше в Росії повідомляли про те, що "Динамо" близьке до підписання контракту з екс-тренером львівських "Карпат" і ФК "Севастополь" Олегом Кононовим. Пізніше українські медіа подтведили інтерес "Динамо" до білоруського фахівця.