УПЛ. "Олександрія" та "Олімпік" переможця не виявили

ФК "Олександрія" та донецький "Олімпік" завершили внічию матч 16-го туру української футбольної Прем'єр-ліги. Результат гри - 1:1.

Обидва голи були забиті в другому таймі зустрічі. На 50-й хвилині форвард "Олімпіка" Іван Матяж реалізував пенальті.

На 78-й хвилині "Олександрії" вдалося зрівняти рахунок. Після подачі з правого флангу до штрафного майданчику гостей виникла метушня, в якій удар по воротах завдав півзахисник Василь Грицук, а м'яч рикошетом від форварда "Олександрії" Олега Пономаря залетів в ціль.

Нічия в цій грі дозволяє обом командам комфортно себе почувати у верхній частині турнірної таблиці. "Олімпік" з 27 очками перебуває на четвертому місці, а "Олександрія" з 25 балами - на п'ятому.

Олександрія - Олімпік - 1:1 (0:0)

Голи: Пономар (78) - Матяж (50, з пенальті);

Ол: Новак, Старенький (Леонов, 46), Шендрик, Банада, Чеботаєв, Полярус (Грицук, 65), Басов, Запорожан, Цуріков, Яремчук (Куліш, 71), Пономар;

Олімп: Махарадзе, Олійник, Гришко, Петров, Федорів, Гошкодеря, Доронін, Богданов (Іллой-Айєт, 69), Гринь (Лисенко, 80), Матяж (Танчик, 65), Поступаленко;

Попередження: Запорожан, Леонов - Олійник, Поступаленко, Петров;

Вилучення: Запорожан (45) - Поступаленко (45).