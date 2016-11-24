Визначилися 15 учасників плей-офф Ліги Європи

За підсумками минулого ігрового дня в Лізі Європи визначилися 12 команд, які гарантували собі місце в 1/16 фіналу турніру, повідомляє УЄФА.

Раніше переможцями групового етапу ЛЄ стали донецький "Шахтар", російський "Зеніт" із Санкт-Петербурга, німецький "Шальке-04" (Гельзенкірхен).

Після сьогоднішніх матчів до них приєдналися ще 11 клубів - голландський "Аякс" (Амстердам), російський "Краснодар", чеська "Спарта" (Прага), кіпрський АПОЕЛ, грецький "Олімпіакос" (Пірей), бельгійський "Андерлехт" (Брюссель), французький "Сент-Етьєн", італійська "Рома" (Рим), бельгійський "Генк, іспанський "Атлетик" (Більбао) і чеська "Спарта" (Прага).

Крім того, німецька "Борусія" (Менхенгладбах) достроково посіла 3-е місце у груповому турнірі Ліги чемпіонів і з головного єврокубка вилетіла у другій за значимістю.

Список 32 команд-учасниць плей-офф другого за значимістю єврокубка остаточно визначиться у четвер, 8 грудня, коли будуть зіграні матчі останнього 6-го туру групового етапу змагань.