Фонсека: "Шахтар" провів відмінну роботу в матчі з "Коньяспором"

Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека прокоментував перемогу над "Коньяспором" (4:0) в матчі 5-го туру групового раунду Ліги Європи, повідомляє SportArena.

«Хочеться сказати спасибі вболівальникам, які прийшли на стадіон. Атмосфера була просто фантастична, тому хочу присвятити цю перемогу їм. Якщо говорити про матч, то ми провели відмінну роботу і показали хорошу гру», — сказав Фонсека в інтерв'ю телеканалу Футбол 1.

У матчі з "Коньяспором" дебютували за "Шахтар" в Лізі Європи голкіпер Микита Шевченко, захисник Микола Матвієнко і хавбек В'ячеслав Танковський, що вийшов на другий тайм. Також в основі "гірників" вийшов форвард Андрій Борячук. «Дали можливість показати себе молодим гравцям, і вони показали себе з найкращого боку. Ми контролювали гру, все пройшло просто чудово, тому хочу всіх привітати», - зазначив тренер.

«Команда в принципі була налаштована на перемогу. Все серйозно вийшли і домагалися того, чого ми хотіли. Команда показала себе добре в усіх аспектах», — додав Фонсека.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" продовжує лідирувати в групі Н (15 очок), достроково забезпечивши собі вихід в плей-офф Ліги Європи з першого місця в таблиці. У заключному матчі групового раунду "гірники" 8 грудня зіграють проти португальської "Браги".