Знаменитий англійський футболіст Джеррард оголосив про закінчення кар'єри

Знаменитий англійський півзахисник Стівен Джеррард прийняв рішення про завершення кар'єри. Про це він сказав іншій екс-зірці англійського футболу, а нині журналісту Гарі Лінекеру в інтерв'ю телеканалу BT Sport, передає ESPN.

"Коли я був тінейджером, я виконав свою мрію, дебютувавши за "Ліверпуль" в матчі проти "Блекберна" в листопаді 1998 року. Але тоді я і уявити собі не міг, що станеться в наступні 18 років", - сказав 36-річний футболіст.

"Я щасливий, тому що у моїй кар'єрі було так багато яскравих моментів. Я пишаюся тим, що зіграв понад 700 ігор за "Ліверпуль", більшість з яких в якості капітана команди. Радий, що зіграв свою роль у тому, щоб повернути великі трофеї назад на "Енфілд", особливо в той знаменитий вечір в Стамбулі", - додав Джеррард.

Останнім клубом англійця був американський "Лос-Анджелес Гелексі", за який він виступав з середини 2015 року. "В останні шість місяців у мене було кілька моментів, коли я думав, що погано зіграв матч, чи що мій суперник був сьогодні краще за мене. Мені не подобалося говорити собі про це, тому зараз правильний час заявити про закінчення кар'єри", - вважає футболіст.

Він також додав, що збирається залишитися у футболі на тій або іншій посаді. "Зараз я хочу взяти час на роздуми, щоб визначитися з наявними пропозиціями. Найближчим часом я зроблю заяву про своє майбутнє", – заявив Джеррард.

Нагадаємо, Стівен Джеррард у складі "Ліверпуля" двічі ставав володарем Кубка Англії і тричі – Кубка ліги. На європейській арені він вигравав Кубок УЄФА і Суперкубок УЄФА у 2001 році, а також Лігу чемпіонів у 2005 році. У фінальному матчі ЛЧ-2005 проти італійського "Мілана" в Стамбулі саме Джеррард став одним з головних каталізаторів успіху "Ліверпуля", який виграв титул, програючи після першого тайму з рахунком 0:3.