Ярмоленко побив один з гольових рекордів Шевченка у збірній України

Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко побив один з рекордів по голам у збірної України, повідомляє "Спорт-Експрес в Україні".

Гол у ворота Сербії став сьомим для нього за збірну України у 2016 році. Таким чином, він на один м'яч перевершив досягнення, встановлене у 2001 році Андрієм Шевченком і повторене у 2013 році самим Ярмоленком.

Всього ж на рахунку Ярмоленка 29 голів у 67 іграх за збірну України. У Андрія Шевченка - 48 голів у 111 матчах.

Нагадаємо, збірна України у вівторок переграла збірну Сербії з рахунком 2:0. Голи забивали Євген Шахов і Андрій Ярмоленко.