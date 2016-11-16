Чотири футболісти "Гірник-Спорту" підозрюються в здачі матчу чемпіонату України з "Іллічівцем"

Клуб "Гірник-Спорт" з Горишніх Плавнів підозрює чотирьох футболістів своєї команди в тому, що вони здали гру маріупольському "Іллічівцю". Про це розповів в інтерв'ю Sport Arena головний тренер команди Ігор Жабченко.

"Вчора весь день займалися тим, що хлопці писали пояснювальні записки. Природньо, це ненормальна ситуація, коли одні б'ються, інші – здають гри. Вчора весь день пройшов на нервах. Гра забрала багато нервових клітин, потім і на наступний день не менше довелося понервувати. Зрозуміло, що не найздоровіша атмосфера в колективі. Головне, що ми виявили чотирьох футболістів, які брали участь у цьому договорняк. Сподіваюся, що правоохоронні органи зроблять свою роботу і цій справі буде даний хід", - розповів Жабченко.

Тепер футболісти і тренерський штаб команди очікують перевірки на детекторі брехні, яку ініціювало керівництво клубу.

"Гравці написали пояснювальні записки, в яких вказали деяких партнерів, які до них зверталися з такою пропозицією. У четвер чекаємо поліграф, всі футболісти у письмовій формі дали добро на його проведення. Він повинен ще більше прояснити ситуацію", - додав Жабченко.

Нагадаємо, під час матчу Першої ліги "Іллічівець" - "Гірник-Спорт" (3:1) було зроблено ставок на загальну суму понад 250 тисяч доларів, що є аномалією для української Першої ліги і рекордом "каси" для всіх матчів чемпіонату України у 2016 році.

Примітно, що в першому таймі переважна більшість ставок було на перемогу "Гірник-Спорту", який виграв перші 45 хвилин з рахунком 1:0. Після голу гостей люди почали масово ставити на "Іллічівець".

Комітет з етики і чесної гри Федерації футболу України зайнявся розслідуванням цієї зустрічі. Головний тренер "Іллічівця" Олександр Севідов не підозрює своїх футболістів в участі у договірному матчі, в той час як тренери "Гірник-Спорту" незабаром після поєдинку звинуватили деяких своїх підопічних у здачі гри.