Ротань повторив досягнення Шовковського у збірній України
11:03, 16 листопада 2016Футбол
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Матч проти збірної Сербії став для капітана "Дніпра" 92-м у футболці збірної України.
Руслан Ротань / Reuters
Півзахисник "Дніпра" Руслан Ротань наздогнав воротаря київського "Динамо" Олександра Шовковського за кількістю проведених матчів за збірну України, повідомляє "Футбол 24".
Гра проти Сербії стала для Ротаня 92-ю у футболці національної команди, і це четвертий показник серед всіх футболістів збірної. Стільки ж матчів в активі має Шовковський, який завершив міжнародну кар'єру в 2012 році.
Лідером збірної України за кількістю проведених за неї поєдинків залишається Анатолій Тимощук, який 144 рази виходив на поле у жовто-синій футболці. Далі йдуть Андрій Шевченко (111) та Олег Гусєв (98).
Нагадаємо, вчора збірна України перемогла Сербію з рахунком 2:0.
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