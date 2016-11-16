Ротань повторив досягнення Шовковського у збірній України

Півзахисник "Дніпра" Руслан Ротань наздогнав воротаря київського "Динамо" Олександра Шовковського за кількістю проведених матчів за збірну України, повідомляє "Футбол 24".

Гра проти Сербії стала для Ротаня 92-ю у футболці національної команди, і це четвертий показник серед всіх футболістів збірної. Стільки ж матчів в активі має Шовковський, який завершив міжнародну кар'єру в 2012 році.

Лідером збірної України за кількістю проведених за неї поєдинків залишається Анатолій Тимощук, який 144 рази виходив на поле у жовто-синій футболці. Далі йдуть Андрій Шевченко (111) та Олег Гусєв (98).

Нагадаємо, вчора збірна України перемогла Сербію з рахунком 2:0.