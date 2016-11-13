Шевченко: "Це важлива перемога для нас, ми добре закінчили рік"

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився емоціями після перемоги над Фінляндією (1:0) у відборі на чемпіонат світу-2018, повідомляє SportArena з посиланням на телеканал "Футбол1".

За словами Шевченка, він дуже задоволений результатом, але при цьому другий тайм у виконанні збірної України вийшов трохи зім'ятим.

«Я дуже задоволений результатом. Це важлива перемога для нас, ми добре закінчили рік. Рік був важкий, у нас непроста група, але ми стартували із змінами, вистояли і виграли сьогодні гру», — почав Шевченко.

«Вважаю, у другому таймі поле не дало можливість контролювати м'яч. Ще в першому таймі почали допускати помилки, а після перерви проявилася втому. Є і позитив, адже не давали нічого створити супернику, і особливих моментів біля наших воріт практично не було. Гра складалася з епізодів, і в деяких ми віддали ініціативу. Найголовніше, що вистояли і виграли цю гру», - продовжив тренер.

Читайте такожШевченко: "Фінляндія — команда, яка дуже добре захищається"

«Я вважаю, що сьогодні було багато хорошого. У першому таймі були хороші комбінації і моменти, а другий тайм вийшов не такий, який ми очікували. Можливості, в зв'язку зі втомою зв'язки не так працювали. Ми добре закінчуємо рік і досягли потрібної для нас перемоги. Дуже приємно за віддачу хлопців і ставлення, яке вони продемонстрували, тому хочеться їм подякувати. Були і не зовсім хороші моменти, але ми їх заберемо в сторону», - зазначив Шевенко.

«Треба віддати належне супернику, який перебудувався в другому таймі і випустив високого нападника. Вони спростили свою гру, були і непогані у них продовження через фланги, тому тренерському штабу довелося задуматися, але все нормально», - зауважив тренер.

Також Шевченко розповів про причини, які змусили його замінити Євгена Коноплянку на 18-річного Віктора Циганкова під завісу зустрічі. «Заміна Коноплянки пов'язана з тим, що він трохи втомився, тому випустили більше свіжого гравця. Потрібно привітати Циганкова з дебютом, адже він добре вписався в гру і допоміг виграти цей матч», — заявив наставник.

Як повідомляв УНІАН, збірна України сьогодні мінімально обіграла команду Фінляндії з рахунком 1:0 завдяки голу Артема Кравця.

Після цієї перемоги підопічні Андрія Шевченка набрали 8 очок в чотирьох турах відбору і поки йдуть на другому місці в своїй групі, поступаючись тільки Хорватії, у якій 10 набраних балів.