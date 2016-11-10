Тренер збірної Фінляндії: Україна не настільки гарна в захисті, як Хорватія
Ханс Бакке прокоментував зустріч української та фінської команди, яка відбудеться найближчої суботи.
У збірної Фінляндії є достатньо часу, щоб підготуватися до матчу проти України, який відбудеться в суботу, 12 листопада. Про це в коментарі yle.fi заявив тренер фінської команди Ханс Бакке.
"Добре, що гра в суботу, а не в четвер. Ми провели три хороші тренування, і у нас був час попрактикувати гру в атаці і обороні", - сказав Бакке.
Читайте такожШевченко: "Фінляндія — команда, яка дуже добре захищається""Очевидно, збірна Фінляндії знаходиться не в тій ситуації, де хотіла б бути. Але ставлення гравців до національної команди відмінне. Видно, що всі вони сконцентровані і націлені на загальний розвиток. Не можу сказати жодного поганого слова", - підкреслив фахівець.
Бакке також порівняв збірні України і Хорватії. Перед цим, 9 жовтня, Фінляндія програла домашній матч Хорватії з рахунком 0:1.
"Це дві технічні збірні, які добре вміють атакувати. Однак Україна не настільки гарна в захисті, як Хорватія", - вважає Бакке.
Нагадаємо, матч відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року Україна - Фінляндія відбудеться 12 листопада на одеському стадіоні "Чорноморець".