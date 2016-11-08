Португалець Соуза призначений арбітром матчу відбору ЧС-2018 Україна - Фінляндія

Визначилася бригада арбітрів, які працюватимуть на матчі групи «I» кваліфікаційного раунду чемпіонату світу 2018 року між національними збірними командами України та Фінляндії, повідомляє Федерація футболу України.

Головним арбітром матчу призначено 41-річного рефері з Португалії Жорже Невеша Морейру де Соузу. Асистенти арбітра – Алвару Карвалью Мескіта та Рікарду Феррейра Сантуш, резервний арбітр – Фабіу Кошта Веріссіму (усі - Португалія). Спостерігач арбітражу – Джерард Перрі (Ірландія).

Соуза − арбітр ФІФА з 2006-го року. Це перше призначення арбітра з Порту на матч за участю національної збірної команди України.

Як повідомляв УНІАН, матч Україна - Фінляндія відбудеться 12 листопада на стадіоні «Чорноморець» в Одесі. Початок гри о 21.45.