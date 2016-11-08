Форвард "Реала" Роналду визнаний найкращим гравцем чемпіонату Іспанії
11:38, 08 листопада 2016Футбол
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Португалець в минулому сезоні залишився без чемпіонського титулу, але все одно отримав найпрестижнішу індивідуальну нагороду.
Роналду отримав премію імені Ді Стефано / La Liga
Форвард мадридського "Реала" Кріштіану Роналду був визнаний найкращим гравцем чемпіонату Іспанії в сезоні 2015/16, повідомляється на офіційній сторінці Ла Ліги в Twitter.
Приз імені Альфредо Ді Стефано традиційно вручає видання Marca.
"Минулий сезон подарував сильні емоції. Бог допомагає тим, хто працює", – сказав Роналду.
Нагадаємо, в минулому сезоні "Реал" займає в турнірній таблиці чемпіонату друге місце, програвши титул "Барселоні". Роналду посів друге місце в списку бомбардирів Ла Ліги - він забив 35 голів у 36 матчах.
Для 31-річного португальського форварда це четвертий подібний приз в кар'єрі.
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