Форвард "Реала" Роналду визнаний найкращим гравцем чемпіонату Іспанії

Форвард мадридського "Реала" Кріштіану Роналду був визнаний найкращим гравцем чемпіонату Іспанії в сезоні 2015/16, повідомляється на офіційній сторінці Ла Ліги в Twitter.

Приз імені Альфредо Ді Стефано традиційно вручає видання Marca.

"Минулий сезон подарував сильні емоції. Бог допомагає тим, хто працює", – сказав Роналду.

Нагадаємо, в минулому сезоні "Реал" займає в турнірній таблиці чемпіонату друге місце, програвши титул "Барселоні". Роналду посів друге місце в списку бомбардирів Ла Ліги - він забив 35 голів у 36 матчах.

Для 31-річного португальського форварда це четвертий подібний приз в кар'єрі.