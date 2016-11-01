"Бенфіка" є фаворитом у матчі з "Динамо" на котируваннях букмекерів

Букмекерські контори вважають португальську "Бенфіку" фаворитом у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів з київським "Динамо", повідомляє спеціалізований сайт betexplorer.com.

Портал зібрав дані 26 найбільших світових контор, згідно з якими середня ставка на перемогу "Бенфіки" дорівнює 1,65 до 1. У той же час, на нічию можна поставити з коефіцієнтом 3,74 до 1, а на перемогу "Динамо" - 6.03 до 1.

Як повідомляв УНІАН, матч "Бенфіка" - "Динамо" відбудеться в Лісабоні у вівторок, 1 листопада. Гра розпочнеться о 21.45 за київським часом.