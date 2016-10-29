"Шахтар" обіграв "Чорноморець" у матчі Прем'єр-ліги

У Львові завершився матч 13-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому донецький "Шахтар" приймав одеський "Чорноморець" і виграв з рахунком 2:0.

Доля матчу була вирішена в середині першого тайму.

Донеччани мали перевагу впродовж усього матчу, а два голи забили з різницею в 5 хвилин в середині першого тайму. На 25-й хвилині рахунок відкрив Факундо Феррейра. Після атаки гірників Азацький відкинув м'яч назад Канєвцеву, той не зміг обробити м'яч. Феррейра вдало підставив ногу, від якої м'яч закотився у ворота. Груба помилка голкіпера, та й Азацький невдалий пас зробив назад.

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А на 30-й хвилині відзначився Дентіньо, який подвоїв перевагу своєї команди. Бернард з центральної зони зробив передачу вліво, Ісмаїлі прострілив уздовж воріт, і Дентіньо з лінії воротарського майданчика вразив ворота.

У другому таймі гірники без труднощів зберегли свою перевагу.

Таким чином, "Шахтар" здобув 11-ту перемогу в чемпіонаті при двох нічиїх - 35 очок. Команда впевнено лідирує в турнірній таблиці УПЛ. "Чорноморець" залишився на 6-му місці в турнірній таблиці - 5 перемог, при 3 нічиїх та 5 поразках - 18 балів.