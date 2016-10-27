Матч "Волині" з "Динамо" пройде без глядачів через вигуки "зіг хайль"

Контрольно-дисицплинарный комітет Федерації футболу України (КДК ФФУ) прийняв рішення закрити луцький стадіон "Авангард" на два найближчі домашні матчі "Волині" у Прем'єр-лізі, повідомляє Sport Arena.

Причина такого рішення - скандування луцькими ультрас в останньому домашньому матчі команди заряду нацистського характеру: "Зіг Хайль, Рудольф Гесс, Гітлерюгенд, СС!".

Читайте також"Волинь" обіграла "Дніпро" в матчі Прем'єр-лігиТаким чином, луцький стадіон буде закритий для вболівальників на домашні матчі чемпіонату України з каменської "Сталлю" (4 листопада) і київським "Динамо" (26 листопада).

Нагадаємо, "Волинь" за підсумками 12 турів Прем'єр-ліги перебуває на 10-му місці в турнірній таблиці, випереджаючи лише "Карпати" та "Дніпро".