Букмекери вважають "Динамо" фаворитом у матчі з "Бенфікою"

Букмекери вважають "Динамо" фаворитом у сьогоднішньому матчі Ліги чемпіонів проти португальської "Бенфіки". Про це свідчать котирування в різних букмекерських конторах світу.

Читайте такожЯрмоленко: Якщо хочемо вийти з групи, потрібно завтра перемагати "Бенфіку"На перемогу "Динамо" можна поставити з коефіцієнтами до 2,6, у той час як шанси на виграш "Бенфіки" оцінюються до 3,12.

На нічию в цій грі приймаються ставки з коефіцієнтами до 3,26.

Нагадаємо, матч 3-го туру групового турніру Ліги чемпіонів між київським "Динамо" та лісабонською "Бенфікою" відбудеться сьогодні, 19 жовтня, на київському НСК "Олімпійський".

Після двох матчів турніру в активі обох команд по одному очку в турнірній таблиці.