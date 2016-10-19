Букмекери вважають "Динамо" фаворитом у матчі з "Бенфікою"
11:37, 19 жовтня 2016Футбол
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Поєдинок футбольної Ліги чемпіонів відбудеться сьогодні на НСК "Олімпійський".
"Динамо" святкує гол у ворота "Бешикташа" / Reuters
Букмекери вважають "Динамо" фаворитом у сьогоднішньому матчі Ліги чемпіонів проти португальської "Бенфіки". Про це свідчать котирування в різних букмекерських конторах світу.
Читайте такожЯрмоленко: Якщо хочемо вийти з групи, потрібно завтра перемагати "Бенфіку"На перемогу "Динамо" можна поставити з коефіцієнтами до 2,6, у той час як шанси на виграш "Бенфіки" оцінюються до 3,12.
На нічию в цій грі приймаються ставки з коефіцієнтами до 3,26.
Нагадаємо, матч 3-го туру групового турніру Ліги чемпіонів між київським "Динамо" та лісабонською "Бенфікою" відбудеться сьогодні, 19 жовтня, на київському НСК "Олімпійський".
Після двох матчів турніру в активі обох команд по одному очку в турнірній таблиці.
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