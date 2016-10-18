"Манчестер Юнайтед" визнаний світовим лідером з продажу ігрових футболок

Англійський "Манчестер Юнайтед" є лідером серед футбольних клубів з продажу ігрових футболок. Про це свідчать дослідження агентства PR Marketing, повідомляє As.

В останні п'ять років "МЮ" щорічно продає в середньому 1,75 мільйона футболок. Очолити рейтинг англійській команді допомогли літні придбання "зоряних" Златана Ібрагімовіча та Поля Погба.

Крім "МЮ", до п'ятірку найкращих з продажу футболок входять мадридський "Реал" (1,65 мільйона), "Барселона" (1,278 мільйона), мюнхенська "Баварія" (1,2 мільйона) і лондонський "Челсі" (899 тисяч).

Також зазначимо, що в Топ-20 за цим показником входять шість англійських клубів, по три іспанських, італійських, німецьких і французьких, а також два клуби з чемпіонату Туреччини.