Мессі побив черговий бомбардирський рекорд чемпіонату Іспанії

Аргентинський нападник "Барселони" Ліонель Мессі, забивши вчора у ворота "Депортіво", став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії з голам на домашній арені. Про це повідомляє Sport Arena, посилаючись на твіттер MisterChip.

Гол Мессі став 180-м в домашніх матчах "Барселони". Таким чином, він обійшов легендарного форварда "Атлетика" з Більбао Тельмо Сарру, який забив 179 домашніх голів за басків в період з 1940 по 1955 рік.

Форвард мадридського "Реала" Кріштіану Роналду за цим показником далеко відстав від Мессі, маючи в активі лише 150 голів за "Реал" у домашніх матчах.

У нинішньому сезоні Мессі забив 9 голів у 9 поєдинках за Барселону у всіх турнірах.

Нагадаємо, вчора лідери чемпіонату Іспанії здобули перемоги. "Барселона" перемогла "Депортиво" (4:0), "Севілья" впоралася з "Леганесом" (3:2), "Реал" розгромив севільський "Бетіс" (6:1), "Атлетіко" не мав проблем з "Гранадою" (7:1).