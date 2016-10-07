Як збірна України не втримала перевагу над Туреччиною (фотогалерея)

Українська збірна з самого початку матчу взяла ініціативу в свої руки і впевнено контролювала м'яч і гру.

А в середині першого тайму, з інтервалом в 3 хвилини, забила два голи поспіль.

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Українці цілком могли піти на перерву з перевагою в два голи, але за кілька секунд до свистка арбітра Озан Туфан скоротив відставання в рахунку.

А вже у другому таймі, на 81-й хвилині пенальті реалізував у складі турків Хакан Чалханоглу.