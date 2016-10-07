Як збірна України не втримала перевагу над Туреччиною (фотогалерея)
02:48, 07 жовтня 2016Футбол
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6 жовтня збірна України провела матч відбіркового турніру ЧС-2018, в якому зіграли внічию з командою Туреччини (2:2), ведучи по ходу гри 2:0.
REUTERS
Українська збірна з самого початку матчу взяла ініціативу в свої руки і впевнено контролювала м'яч і гру.
А в середині першого тайму, з інтервалом в 3 хвилини, забила два голи поспіль.
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Українці цілком могли піти на перерву з перевагою в два голи, але за кілька секунд до свистка арбітра Озан Туфан скоротив відставання в рахунку.
А вже у другому таймі, на 81-й хвилині пенальті реалізував у складі турків Хакан Чалханоглу.
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