Як збірна України не втримала перевагу над Туреччиною (фотогалерея)

02:48, 07 жовтня 2016
Футбол
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6 жовтня збірна України провела матч відбіркового турніру ЧС-2018, в якому зіграли внічию з командою Туреччини (2:2), ведучи по ходу гри 2:0.

REUTERS

Українська збірна з самого початку матчу взяла ініціативу в свої руки і впевнено контролювала м'яч і гру.

А в середині першого тайму, з інтервалом в 3 хвилини, забила два голи поспіль. 

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Українці цілком могли піти на перерву з перевагою в два голи, але за кілька секунд до свистка арбітра Озан Туфан скоротив відставання в рахунку.

А вже у другому таймі, на 81-й хвилині пенальті реалізував у складі турків Хакан Чалханоглу.

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