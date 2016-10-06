Молодіжна збірна України зіграла внічию з Північною Ірландією у матчі відбору Євро-2017

У Києві завершився матч передостаннього 9-го туру відбіркового турніру чемпіонату Європи-2017 з футболу серед молодіжних команд (U-21), в якому збірна України зіграла внічию з командою Ісландії.

Гра завершилася з рахунком 1:1.

Матч з аутсайдером групи (перед цією грою на рахунку гостей було всього 1 очко), вийшов вкрай складним для українців. Гра проходила в рівній впертій боротьбі.

Першими відкрили рахунок футболісти Північної Ірландії, коли на 12-й хвилині відзначився Пол Сміт. Втім, за три хвилини, на 15-й, Артем Бесєдін відновив рівновагу - 1:1.

Гра була гострою, з великою кількістю моментів, але забити переможний гол нікому з суперників так і не вдалося.

Таким чином збірна України набрала в 9 матчах 11 очок і гарантувала собі 4-е місце в підсумковій турнірній таблиці за тур до кінця змагань. 8 балів у збірної Шотландії, але вона поступається українцям за особистими зустрічами (2:2 та 0:4). У команди Північної Ірландії тепер на рахунку 2 бали. Лідирують у турнірній таблиці і змагаються за путівки у фінальний турнір Євро команди Ісландії (18 очок), Македонії (18) і Франції (17).

У заключному турі відбору 11 жовтня збірна України в Рейк'явіку проведе матч з командою Ісландії.