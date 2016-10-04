Збірна України може провести товариський матч із Сербією в листопаді

Національна збірна України з футболу може провести товариський матч з командою збірної Сербії, повідомляє Футбол24.

На даний момент досягнута попередня домовленість між федераціями футболу України і Сербії.

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У разі успішного завершення переговорів матч Україна – Сербія пройде 15 листопада на території України. Найближчим часом буде прийнято рішення про те, який стадіон прийме цю гру.

Як повідомляв УНІАН, найближчим часом збірна України проведе два матчі відбору ЧС-2018. 6 жовтня пройде гостьова гра з Туреччиною (у Коньї) та 9 жовтня домашній матч з Косово (у польському Кракові).