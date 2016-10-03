Новий лідер "Динамо" не зіграє за збірну України проти Туреччини та Косово

Молодий півзахисник "Динамо" Віктор Циганков не зіграє за збірну України у матчах відбіркового турніру до чемпіонату світу 2018 року проти Туреччини і Косово. Про це заявив головний тренер команди Андрій Шевченко, повідомляє Футбол 24.

За словами наставника, медогляд у збірній України показав, що у 18-річного футболіста є травма.

Шевченко також наголосив, що в команду може викликатися ще один гравець, щоб замінити Циганкова. Можливо, ним стане півзахисник луганської "Зорі" Олександр Караваєв.

Нагадаємо, Віктор Циганков забив єдиний гол "Динамо" в матчі Ліги чемпіонів проти "Бешикташа". Також він забивав в останніх переможних матчах киян проти донецького "Олімпіка" і кропивницкой "Зірки" у чемпіонаті України.