Гендиректору луганської "Зорі" не сподобалося в "загниваючому" Манчестері

Генеральний директор луганської "Зорі" Сергій Рафаїлов заявив, що йому не сподобалося англійське місто Манчестер через бруд, бомжів і гомосексуалістів на вулицях. Про це він розповів в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

"Я прогулювався ввечері і побував трохи далі від центру. Там ще гірше. Маса нетверезих людей. Дико для мене було бачити на те, як по вулицях ходять і цілуються чоловіки", - сказав Рафаїлов.

"Тому всім нашим євроінтеграторам запропонував би 20 разів подумати. Мені б хотілося, щоб мої онуки, виходячи на вулицю, не бачили чоловіків, які цілуються, та бомжів, які сплять в центрі міста", - додав футбольний функціонер, який раніше також обіймав посаду депутата Луганської обласної ради.

Крім того, Рафаїлов висловив здивування великою кількістю англійських уболівальників "Манчестер Юнайтед", які заповнили стадіон на матчі проти "Зорі", незважаючи на те, що в місті не було жодної афіші про майбутню зустріч.

Нагадаємо, луганська "Зоря" в матчі Ліги Європи програла "Манчестер Юнайтед" з рахунком 0:1. Єдиний гол у грі забив Златан Ібрагімовіч.