Нова зірка "Динамо" Циганков отримав виклик у національну збірну України

Молодий півзахисник київського «Динамо» Віктор Циганков в числі інших футболістів отримав виклик у національну збірну України для підготовки до відбіркових матчів ЧС-2018, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

Це дебютний виклик 18-річного хавбека до лав головної команди країни. До цього він регулярно залучався в юнацьку і молодіжну збірну України.

Циганков в цьому місяці дебютував за «Динамо» в Лізі чемпіонів, і відразу ж записав на свій рахунок гольову передачу (в поєдинку з «Наполі»). А вчора Віктор забив свій перший м'яч у єврокубках, вразивши ворота «Бешикташа».

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Повний список футболістів, які будуть залучені до збірної України для підготовки до матчів з Туреччиною і Косово, буде оголошено в п'ятницю.

Як повідомляв УНІАН, збірна України проведе ігри відбору на ЧС-2018 з Туреччиною (6 жовтня, Конья) та Косово (9 жовтня, Краків).