Донецький "Шахтар" виступає явним фаворитом перед зустріччю з португальською "Брагою"
13:52, 29 вересня 2016Футбол
2015
"Гірники" намагатимуться здобути сьогодні другу перемогу в груповому турнірі Ліги Європи.
"Шахтар" сьогодні прийме "Брагу" / ФК "Шахтар"
Донецький "Шахтар" є явним фаворитом сьогоднішнього матчу Ліги Європи проти португальської "Браги". Так вважають провідні букмекерські контори світу.
На перемогу "гірників" у цій зустрічі можна поставити з максимальним коефіцієнтом 1,42, а шанси "Браги" на перемогу деякі контори оцінюють за коефіцієнтом 10,5.
На нічию приймаються ставки з котируваннями до 5,0.
Матч Ліги Європи "Шахтар" - "Брага" відбудеться сьогодні на "Арені Львів", Початок зустрічі - 20:00.
Нагадаємо, в першому матчі групового турніру Ліги Європи "Шахтар" обіграв на виїзді турецький "Коньяспор" з рахунком 1:0.
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