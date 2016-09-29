Донецький "Шахтар" виступає явним фаворитом перед зустріччю з португальською "Брагою"

Донецький "Шахтар" є явним фаворитом сьогоднішнього матчу Ліги Європи проти португальської "Браги". Так вважають провідні букмекерські контори світу.

На перемогу "гірників" у цій зустрічі можна поставити з максимальним коефіцієнтом 1,42, а шанси "Браги" на перемогу деякі контори оцінюють за коефіцієнтом 10,5.

На нічию приймаються ставки з котируваннями до 5,0.

Матч Ліги Європи "Шахтар" - "Брага" відбудеться сьогодні на "Арені Львів", Початок зустрічі - 20:00.

Нагадаємо, в першому матчі групового турніру Ліги Європи "Шахтар" обіграв на виїзді турецький "Коньяспор" з рахунком 1:0.