Ліга чемпіонів. "Реал" і "Боруссія" зіграли внічию, ЦСКА програв "Тоттенхему"

Мадридський "Реал" не зміг втримати перемогу над дортмундською "Боруссією" і завершив зустріч з рахунком 2:2. Тепер обидві команди очолюють групу F.

У групі E лідером залишився "Монако", який вирвав нічию в кінці матчу з "Байєром". Також відзначимо першу перемогу "Тоттенхема" у євросезоні - лондонська команда на виїзді перемогла московський ЦСКА.

Англійський "Лестер" виграв свій другий матч в турнірі, перемігши вдома "Порту". За британцями в групі G слідує данський "Копенгаген".

У ще одному квартеті "Ювентус" і "Севілья" сьогодні здобули перші перемоги в сезоні ЛЧ і потіснили французький "Ліон" на третє місце в групі Н.

Група E:

ЦСКА (Росія) - Тоттенхем (Англія) - 0:1 (0:0)

Гол: Сон Хин Хв (71).

Монако (Франція) - Байєр (Німеччина) - 1:1 (0:0)

Гол: Глік (90) - Хав'єр Ернандес (73).

Становище команд:

1. Монако - 4;

2. Тоттенхем - 3;

3. Байєр - 2;

4. ЦСКА - 1.

Група F:

Боруссія Дортмунд (Німеччина) - Реал (Іспанія) - 2:2 (1:1)

Голи: Аубамеянг (43), Шюррле (87) - Роналду (17), Варан (68).

Спортинг (Португалія) - Легія (Польща) - 2:0 (2:0)

Голи: Руїз (28), Закладки (37).

Становище команд:

1. Боруссія Д - 4;

2. Реал - 4;

3. Спортинг - 3;

4. Легія - 0.

Група G:

Копенгаген (Данія) - Брюгге (Бельгія) - 4:0 (0:0)

Голи: Денсвил (54, у свої ворота), Ділейні (64), Сантандер (69), Йоргенсен (89);

Лестер Сіті (Англія) - Порту (Португалія) - 1:0 (1:0)

Гол: Шліман (32).

Становище команд:

1. Лестер - 6;

2. Копенгаген - 4;

3. Порту - 1;

4. Брюгге - 0.

Група Н:

Динамо Загреб (Хорватія) - Ювентус (Італія) - 0:4 (0:2)

Голи: П'яніч (24), Ігуаїн (31), Дибала (57), Семпер (85, в свої ворота).

Севілья (Іспанія) - Ліон (Франція) - 1:0 (0:0)

Гол: Бен Йеддер (52).

Становище команд:

1. Ювентус - 4;

2. Севілья - 4;

3. Ліон - 3;

4. Динамо З - 1.