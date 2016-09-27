Ребров: Ми розібрали "Бешикташ", але більш важливо думати про свою гру

Головний тренер "Динамо" Сергій Ребров вважає, що завтрашній суперник київської команди у Лізі чемпіонів "Бешикташ" є сильною командою, але не позбавленою слабких місць. Коментарі Реброва на передматчевій прес-конференції наводить сайт football24.ua.

"Незважаючи на те, що "Бешикташ" багато забиває, він і багато пропускає, є проблеми в обороні. Це дуже сильна команда. Не дарма "Бешикташ" достроково виграв чемпіонат Туреччини.

Ми розібрали суперника, але нам важливіше думати про свою гру, про те, щоб її поліпшити", - заявив Ребров.

"Який результат влаштує? Будь-який позитивний результат. Знаю, наскільки непросто грати в Стамбулі. Але я вірю в них, вірю в свою команду", - додав фахівець.

Головний тренер чемпіонів України також прокоментував кадрові проблеми "Динамо" перед грою з "Бешикташем". Зокрема, Олег Гусєв не приїхав до Стамбула, оскільки програв конкуренцію молодим виконавцям.

"Відсутність Гусєва? Є конкуренція в складі багато молодих гравців. Кадрові проблеми – це Данило Сілва і Микита Бурда, які ще не відновилися", - вважає тренер.

"Чи готовий зіграти в основі Ярмоленко? Сподіваюся, що він може вийти в основі, він нормально тренувався в останні дні. У нього були проблеми зі спиною, сподіваюся, що завтра все буде нормально", – сказав Ребров.

Нагадаємо, матч "Бешикташ" – "Динамо" відбудеться завтра, 28 вересня. Початок о 21:45.