Запорізька "Славутич-Арена" може втратити право приймати матчі Прем'єр-Ліги

Головний стадіон Запоріжжя вже наступного року може втратити акредитацію, якщо не проведе капітальний ремонт освітлення, повідомляє Forpost.

Про це заявив в ході засідання виконкому директор департаменту спорту Павло Бланк.

За словами комунальника, освітлення на стадіоні встановлювали в 2006 році і з тих пір його не міняли.

– Протягом останніх 10 років освітлення на «Славутич Арені» змінювалося силами комунальників, але сьогодні більше 50% освітлення знаходиться у зношеному стані. Якщо не провести капремонт, у наступному році стадіон не пройде акредитацію і не зможе приймати матчі Прем'єр-ліги, – заявив Бланк.

Члени виконкому ухвалили підтримати проект і виділити 1 млн 260 тис. гривень.

На даний момент, свої домашні матчі на арені регулярно проводить луганська "Зоря". У свою чергу, донецький "Шахтар" днями оголосив про те, що проведе свій домашній матч проти "Зорі" у Запоріжжі.