Донецький "Шахтар" хоче проводити більше домашніх матчів у Харкові

Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін заявив, що "гірники" намагатимуться частіше проводити домашні матчі на харківському стадіоні "Металіст". Про це повідомляє Tribuna.com.

"Наша стратегія залишається незмінною — грати в якомога більшій кількості міст. Особливо там, де футболу зараз немає. Це наш єдиний шлях в ситуації, коли ми змушені були покинути дім. Але, на жаль, у нас не виходить це робити, тому що складно знайти місця, де є і інфраструктура, і логістика, і якісне поле", - пояснив Палкін.

"Для нас Харків — № 1 в сформованих умовах. Там проживає або має можливість приїхати з інших міст найбільша кількість наших вболівальників. Це, мабуть, головний фактор. Звичайно, нам краще грати в Харкові якомога більше ігор. Робимо все можливе, щоб це відбулося", - додав він.

При цьому гендиректор "Шахтаря" підкреслив, що клуб не збирається переїжджати з Києва в Харків на постійне місце проживання через можливі спекуляції на тему заміни в місті "Металіста", а також через зручності футболістів, персоналу клубу, їх сімей, які вже облаштувалися в столиці України.

"Якщо так, то це варто було робити в 2014 році — коли ще існував "Металіст". Зараз же багато хто починають підміняти поняття і говорити, мовляв, "Шахтар" приїхав у наше місто, щоб замінити "Металіст". Я не хочу, щоб нас звинувачували. Тому, думаю, переїжджати туди зараз — неправильно", - вважає Палкін.

Він також висловив надію, що "Шахтар" з 2017 року зможе проводити в Харкові домашні матчі Ліги Європи.

"У мене була розмова з президентом ФФУ. Він мене запевнив, що докладе максимум зусиль, щоб УЄФА дозволив нам грати єврокубкові матчі в Харкові вже на початку наступного року. Якщо все вийде – це буде просто чудово", - вважає керівник "гірників".

Зазначимо, що наступні два матчі чемпіонату України "Шахтар" проведе з луцькою "Волинню" та луганською "Зорею" у Львові та Запоріжжі відповідно.