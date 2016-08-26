"Шахтар" зіграє в Лізі Європи з колишнім клубом свого тренера Фонсеки "Брагою", "Зоря" - з "Манчестер Юнайтед"

У Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи УЄФА, за підсумками якого своїх суперників дізналися донецький "Шахтар" і луганська "Зоря", повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Шахтар" потрапив у групу Н, де його суперниками будуть португальська "Брага", бельгійський "Гент" і турецький "Коньяспор".

"Шахтар" обіграв "Брагу" Фонсеки в минулому сезоні, а тепер тренеру доведеться в ролі наставника нових підопічних намагатись обіграти свій колишній клуб.

"Зоря" потрапила в групу А, де зіграє з грандом європейського футболу англійським "Манчестер Юнайтед", а також турецьким "Фенербахче" та голландським "Феєноордом".

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Згідно з регламентом змагань, 48 команд-учасниць Ліги Європи були розбиті на 12 груп по 4 команди.

Груповий турнір стартує 15 вересня і завершиться 8 грудня.

Жеребкування провів колишній захисник німецької "Баварії" (Мюнхен), іспанської "Барселони" і збірної Швеції Патрік Андерссон - посол фіналу Ліги Європи УЄФА-2017 у Сольні.

Як повідомляв УНІАН, напередодні відбулося жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА, за підсумками якого київське "Динамо" потрапило до групи з португальською "Бенфікою", італійським "Наполі" і турецьким "Бешикташем".