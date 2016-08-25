Київське "Динамо" потрапило до третього кошику при жеребкуванні Ліги чемпіонів

При жеребкуванні групового раунду Ліги чемпіонів київське "Динамо" буде в третьому кошику. Склад кошиків був визначений після того, як став відомий склад всіх 32 учасників Ліги чемпіонів.

Крім "Динамо", до третього кошику потрапили ще сім команд, з якими кияни точно не зіграють у груповому етапі ЛЧ. Це "Тоттенхем" (Англія), "Базель" (Швейцарія), "Ліон" (Франція), ПСВ (Голландія), "Спортинг" (Португалія), "Брюгге" (Бельгія), "Боруссія" (Менхенгладбах).

Перший кошик: "Реал", "Барселона" (обидва - Іспанія), "Лестер" (Англія), "Баварія" (Німеччина), "Ювентус" (Італія), "Бенфіка" (Португалія), ПСЖ (Франція), ЦСКА (Росія).

Другий кошик: "Атлетіко", "Севілья" (обидва - Іспанія), "Боруссія" (Німеччина), "Манчестер Сіті", "Арсенал" (обидва - Англія), "Порту" (Португалія), "Наполі" (Італія), "Байєр" (Німеччина)

Четвертий кошик: "Селтік" (Шотландія), "Монако" (Франція), "Бешикташ" (Туреччина), "Легія" (Польща), "Динамо Загреб" (Хорватія), "Лудогорец" (Болгарія), "Кобенхавн" (Данія), "Ростов" (Росія).

Зазначимо, що при жеребкуванні УЄФА, ймовірно, розведе київське "Динамо" з російськими клубами.