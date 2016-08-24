Знаменитий воротар Касільяс повторить рекорд Ліги чемпіонів

Знаменитий іспанський воротар "Порту" Ікер Касільяс повторить рекорд Ліги чемпіонів за кількістю поспіль проведених в ній сезонів, повідомляє As.

Вчора "Порту" у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів обіграв римську "Рому" з рахунком 3:0 і вийшов в основну сітку турніру.

Таким чином, Касільяс, який є основним воротарем португальської команди, 18-й раз поспіль візьме участь в Лізі чемпіонів. 16 раз він це робив разом з мадридським "Реалом" і один раз з "Порту".

Раніше тільки один гравець брав участь у 18 розіграшах Ліги чемпіонів — валлієць Райан Гіггз, який всю кар'єру провів за "Манчестер Юнайтед".

Також нагадаємо, Ікер Касільяс - триразовий переможець Ліги чемпіонів. Він ставав володарем цього трофею у 2000-му, 2002-му і 2014-му роках.