Ракицький, Кучер і Феррейра потрапили до основи "Шахтаря" на матч з "Істанбулом"

Ярослав Ракицький і Олександр Кучер увійшли до основного складу донецького "Шахтаря" на матч раунду плей-офф Ліги Європи з турецьким "Істанбул Башакшехіром".

Нагадаємо, раніше Пауло Фонсека розраховував в центрі захисту на Сергія Кривцова та Івана Ордеця, які були резервістами "гірників" у минулому сезоні, при тренері Мірчі Луческу.

Читайте також"Шахтар" відправився на матч з "Істанбулом" без Бернарда та ШевчукаКрім того, в основі сьогоднішній матч розпочне аргентинський форвард Факундо Феррейра, який, як і Ракицький з Кучером, раніше був твердим гравцем стартової одинадцятки, а в сезоні 2016/17 ще не з'являвся на полі зовсім.

Склад "Шахтаря" виглядає так: Андрій П'ятов, Даріо Срна, Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Ісмаїлі, Фред, Тарас Степаненко, Тайсон, Віктор Коваленко, Марлос, Факундо Феррейра.

Нагадаємо, матч "Істанбул Башакшехір" - "Шахтар" розпочнеться о 20:30 за київським часом.