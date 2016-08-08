Міланський "Інтер" звільнив головного тренера Манчіні

Міланський "Інтер" прийняв рішення розірвати контракт з головним тренером команди Роберто Манчіні, повідомляє офіційний сайт клубу.

У заяві "Інтер" подякував спеціаліста за проведені в команді 20 місяців. Минулий сезон "нера-дзурри" завершили на четвертому місці у Читайте такожМіланський "Інтер" постарався, щоб "Ювентус" швидше став чемпіоном Італіїчемпіонаті Італії і кваліфікувалися до Ліги Європи.

Під час цьогорічного міжсезоння "Інтер" програв у чотирьох з семи товариських матчай, в тому числі мюнхенської "Баварії" (1:4) і лондонському "Тоттенхему" (1:6).

Як зазначають ЗМІ, новим тренером команди, ймовірно, стане голландський фахівець Франк Де Бур, який після закінчення минулого сезону залишив амстердамський "Аякс".