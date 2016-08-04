ФК "Олександрія" слідом за "Ворсклою" вилетіла з Ліги Європи

ФК "Олександрія" програла хорватському "Хайдуку" з рахунком 1:3 в матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи та вилетіла з турніру.

Після домашньої поразки українській команді для виходу в наступний етап турніру сьогодні була потрібна перемога з розгромним рахунком. На початку матчу "Олександрії" вдалося зробити для цього перший крок - Роман Яремчук відмінною передачею відправив Сергія Старенького на побачення з воротарем "Хайдука", і українець не схибив - 0:1.

Втім, команді зі Спліта вдалося швидко зрівняти рахунок. Після подачі кутового Ніжич виграв верхову боротьбу і відправив м'яч у сітку воріт "Олександрії".

Остаточний рахунок матчу був оформлений в перші 11 хвилин другого тайму, коли двічі відзначився голами Тіно-Свен Сушич. Спочатку він реалізував пенальті, а потім ідеально виконав штрафний удар, перекинувши стінку і відправивши м'яча у вільний кут воріт.

Хайдук (Хорватія) - Олександрія (Україна) - 3:1 (1:1)

Голи: Нижич (21), Сушич (52, з пенальті, 56) - Старенький (13);

Ол: Новак, Микицей, Гітченко, Шендрик, Цуріков, Банада, Мягков, Козак, Старенький (Путраш, 57), Яремчук (Куліш, 74), Паламар (Грицук, 46);

Х: Калініч, Юрановіч, Чосіч, Нижич, Міліч, Білий (Башич, 61), Сушич (Тудор, 77), Кожуль, Джефферсон, Влашич, Саїд (Охандза, 67).

Попередження: Влашич, Башич, Міліч — Микицей, Гітченко, Шендрик.

Як повідомляв УНІАН, перша зустріч команд завершилася з рахунком 0:3 на користь "Хайдука".

Раніше Лігу Європи покинула полтавська "Ворскла", яка поступилася за сумою двох матчів загребській "Локомотиві". Таким чином, у наступному етапі турніру зіграють лише дві українські команди - луганська "Зоря" і донецький "Шахтар".