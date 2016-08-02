C м'ячем і на лаві запасних: на Байковому кладовищі встановили пам'ятник відомому динамівцю Белькевичу (фото)

В Києві на Байковому кладовищі вчора відбулося відкриття пам'ятника знаменитому футболісту київського "Динамо" Валентину Белькевичу. Про це повідомляється на сторінці ветеранів "Динамо" у Facebook.

Церемонію відвідали багато інших екс-гравців і тренерів "Динамо" - Олександр Хацкевич, Сергій Ребров, Сергій Федоров, Олександр Алієв, Володимир Мунтян, Олексій Михайличенко та інші.

Нагадаємо, Валентин Белькевич виступав за київське "Динамо" у 1996-2007 роках. У 2010-2013 роках працював тренером в молодіжній системі столичного клубу.

Белькевич помер 1 серпня 2014 року у віці 41 року. Причина смерті - тромбоемболія.