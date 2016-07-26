"Ювентус" придбав аргентинського форварда Ігуаїна за 90 мільйонів євро

Аргентинський форвард Гонсало Ігуаїн перейшов з "Наполі" в "Ювентус", повідомив офіційний сайт туринського клубу.

28-річний футболіст підписав зі своїм новим клубом п'ятирічний контракт.

Ігуаїн обійшовся "Ювентусу" в 90 мільйонів євро. Таким чином, його трансфер став четвертим за сумою витрачених коштів в історії футболу. Більше Читайте такожМадридський "Реал" готовий побити новий трансферний рекорд при купівлі Погбаплатили лише за Гарета Бейла, Кріштіану Роналду і Луїса Суареса.

Нагадаємо, Ігуаїн перейшов до "Наполі" з мадридського "Реала" в 2013 році. У минулому сезоні він побив 66-річний рекорд результативності в чемпіонаті Італії, забивши 36 голів у 35 матчах.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Ювентус" підсилився бразильським захисником "Барселони" Дані Алвешем.

Разом з тим, команда може втратити французького півзахисника Поля Погба, на якого претендують "Манчестер Юнайтед" і мадридський "Реал".