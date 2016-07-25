Новий формат чемпіонату України з футболу: як розібратися у схемі (відео)

Телепрограма "Профутбол", що виходить на телеканалі "2+2", пояснила, за яким форматом у новому сезоні будуть виступати команди у чемпіонаті української футбольної Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, цього сезону чемпіонат України вперше пройде у декілька етапів.

Як повідомляв УНІАН, перший тур нового сезону у чемпіонаті України пройшов минулого тижня. Київське "Динамо", донецький "Шахтар", "Дніпро" та луганська "Зоря" здобули розгромні перемоги над своїми оппонентами.