Новий формат чемпіонату України з футболу: як розібратися у схемі (відео)
14:39, 25 липня 2016Футбол
549
Телепрограма "Профутбол" доступно пояснила схему нового регламенту чемпіонату України.
Чемпіонат України вперше пройде в кілька етапів / fcdnipro.ua
Телепрограма "Профутбол", що виходить на телеканалі "2+2", пояснила, за яким форматом у новому сезоні будуть виступати команди у чемпіонаті української футбольної Прем'єр-ліги.
Нагадаємо, цього сезону чемпіонат України вперше пройде у декілька етапів.
Як повідомляв УНІАН, перший тур нового сезону у чемпіонаті України пройшов минулого тижня. Київське "Динамо", донецький "Шахтар", "Дніпро" та луганська "Зоря" здобули розгромні перемоги над своїми оппонентами.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter