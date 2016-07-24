Форвард збірної України Зозуля залишив "Дніпро" (відео)

Форвард "Дніпра" Роман Зозуля сьогодні попрощався з вболівальниками "Дніпра", оскільки вирішив продовжити кар'єру в іншому клубі.

Наприкінці матчу "Дніпра" проти луцької "Волині", в якому Зозуля не брав участь, диктор по стадіону оголосив про те, що футболіст залишає дніпровський клуб. Вболівальники зустріли оголошення овацією.

Після матчу Зозуля особисто підійшов до фанатів "Дніпра" подякувати їм за багаторічну підтримку. Потім його проводили партнери по команді, кілька разів підкинувши його в повітря.

На даний момент невідомо, де футболіст продовжить кар'єру.

Нагадаємо, Роман Зозуля є вихованцем київського "Динамо", а за "Дніпро" виступав з 2011 року. За "Дніпро" він провів 85 матчів, забивши 22 м'ячі.

Як повідомляв УНІАН, у нинішнє міжсезоння "Дніпро" залишила низка досвідчених футболістів, серед яких Ян Лаштувка, Руслан Ротань, Матеус, Лео Матос, Євген Шахов, Дмитро Чигринський, Артем Федецький, Папа Гуйє та інші. Також команду залишив головний тренер команди Мирон Маркевич.

Сьогодні оновлений склад "Дніпра" у своєму першому матчі сезону розгромив луцьку "Волинь" з рахунком 5:0.