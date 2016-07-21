Сьогодні збірна Англії отримає нового головного тренера - ЗМІ

Новим головним тренером збірної Англії може бути призначений Сем Аллардайс. Офіційна заява з цього приводу очікується від Футбольної асоціації (ФА) вже сьогодні, повідомляє Sky Sports.

61-річний фахівець нині є тренером "Сандерленда". Клуб, який в минулому сезоні завдяки Аллардайсу врятувався від вильоту з Прем'єр-лізі, не заперечує проти переговорів тренера з ФА.

Нагадаємо, раніше ФА розглядала ряд англійська і зарубіжних тренерів на позицію нового наставника збірної. Серед них Гарет Саутгейт, Гленн Ходдл, Арсен Венгер, Славен Біліч та інші. Більшість фахівців відмовилися від цієї можливості, від інших відмовилися в ФА.

Сем Аллардайс став відомий завдяки своїй роботі з "Болтоном" в середині минулого десятиліття. Пізніше він очолював "Ньюкасл", "Блекберн" та "Вест Хем", заробивши собі репутацію одного з кращих англійських тренерів.

Як повідомляв УНІАН, попередній тренер збірної Англії Рой Ходжсон подав у відставку після сенсаційного вильоту команди від збірної Ісландії на Євро-2016.