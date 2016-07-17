"Барселона" до кінця місяця продовжить контракт з Мессі

Знаменитий форвард "Барселони" Ліонель Мессі продовжить контракт з клубом після того, як вийде з відпустки і прибуде в розташування команди. Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

Керівництво чемпіонів Іспанії вже спілкувалося з представниками Мессі, обговоривши з ними фінансові умови договору. На даний момент ці умови невідомі.

Дія нинішнього контракту Мессі з "Барселоною" закінчується в 2018 році. Сума, за яку інші клуби можуть придбати аргентинця, становить 250 мільйонів євро.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ліонель Мессі за несплату податків був засуджений в Іспанії до 21 місяця тюремного ув'язнення умовно. Після цього ряд таблоїдів повідомляв, що футболісту більше некомфортно в Іспанії, і він може зараз або через рік поміняти чемпіонат.

Крім того, батько футболіста Хорхе Мессі зустрічався із власником "Челсі" Романом Абрамовичем.

Нагадаємо, Ліонель Мессі - п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" кращому футболістові світу. У минулому сезоні він провів за "Барселону" 49 матчів, забивши 41 гол і віддавши 26 гольових передач.