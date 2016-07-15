"Шахтар" розпочне виступи у Лізі чемпіонів матчами зі швейцарським "Янг Бойз"

У Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, за підсумками якого суперником донецького "Шахтаря" став швейцарський "Янг Бойз", повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Перший матч гірники проведуть на своєму полі , матч-відповідь - у Швейцарії.

Матчі відбудуться 26/27 липня і 2/3 серпня.

Згідно з регламентом, починаючи з цієї стадії вводиться Шлях представників ліг, де зіграють срібні призери національних чемпіонатів країн, що займають у рейтингу місця з 7-го по 15-е, а також третя команда з асоціації, яка розташувалася на шостому рядку (Франція). П'ять команд з найбільш високими коефіцієнтами в рейтингу УЄФА стають сіяними. "Шахтар" був сіяним у Шляху представників ліг і в суперники йому міг попастися один і чотирьох клубів - ПАОК (Греція), "Стяуа" (Румунія), "Монако" (Франція) або "Янг Бойз" (Швейцарія).

Українські і російські клуби, як і раніше, розводяться по різних парах і зустріч у третьому відбірковому раунді "Шахтаря" і "Ростова" була виключена.

Пізніше сьогодні відбудеться жеребкування 3-го відбіркового раунду Ліги Європи, де своїх суперників дізнаються полтавська "Ворскла" і "Олександрія".