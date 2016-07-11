Тренер збірної Португалії: "Коли я говорив команді, що можемо виграти Євро-2016, вони вірили"

Головний тренер збірної Португалії Фернанду Сантуш після фінального матчу Євро-2016 з Францією зазначив, що однією з причин успіху стали його взаємини з футболістами. Слова наставник наводить офіційний сайт УЄФА.

"Я завжди говорив: ми — команда. Ніколи не приховував свої думки, завжди говорив гравцям, що у мене на думці. Завжди говорив їм, що вони дуже талановиті, але потрібно більше битися, бігати більше, ніж суперник, і бути більш сконцентрованими, ніж суперник", — сказав Сантуш.

"У нас чудова команда. Коли я говорив футболістам, що їм під силу виграти цей трофей, вони мені вірили. Куди б ми не йшли, поруч завжди опинялися наші вболівальники. Вони підтримували наш дух. Важко описати, що зараз відчувають гравці, що все це неймовірно", - додав він.

Сантуш також прокоментував роль Кріштіану Роналду в перемозі команди. Футболіст через травму залишив поле на 25-й хвилині зустрічі.

Читайте такожЄвро-2016: Португалія і ненависть"Наш капітан зробив величезний внесок у перемогу, це командний гравець з великої літери. Кріштіану двічі намагався повернутися на поле, але його присутність багато значило і в роздягальні, і на лавці. Він, як і я, вірив, що сьогодні наш день. Коли втрачаєш найкращого гравця у світі, потрібно щось змінювати, адже вся стратегія будувалася навколо нього".

Наставник португальців також повідомив, що автор переможного гола в матчі Едер пообіцяв перед виходом на заміну забити м'яч.

"Едер сказав мені, що заб'є, і це "бридке каченя" забило. Тепер це прекрасний лебідь!", — заявив Сантуш.

Як повідомляв УНІАН, вчора збірна Португалії обіграла у фіналі Євро-2016 команду Франції і вперше у своїй історії стала чемпіоном Європи.