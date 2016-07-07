Мессі оскаржить вирок суду про тюремний термін через несплату податків

Про це повідомляє BBC з посиланням на адвокатів спортсмена.

«Вирок не правильний і ми впевнені, що апеляція доведе правоту аргументів, наведених захистом», - сказали адвокати. За їх словами, Мессі не порушував закон.

Читайте такожМессі може ініціювати судовий процес проти авторів розслідування про офшори

У свою чергу, футбольний клуб «Барселона» висловив підтримку спортсмену та його батьку після винесення вироку.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

«Барселона» впевнена, що Мессі, який вже «скорегував свою ситуацію з іспанською податковою поліцією, у жодному разі не повинен нести кримінальну відповідальність у зв'язку з фактами, викладеними в цій справі».

Футбольний клуб також підкреслив, що спортсмен і його сім'я можуть розраховувати на підтримку в діях, які нападник вважатиме потрібними зробити для захисту своїх інтересів.

Як повідомляв УНІАН, суд Барселони засудив нападника збірної Аргентини і "Барселони" Лео Мессі і його батька Хорхе Орасіо Мессі до 21 місяців позбавлення волі за ухилення від сплати податків. Суд також постановив, що футболіст Мессі повинен виплатити штраф у розмірі €2 млн, а його батько - €1,5 млн.