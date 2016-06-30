Товариські матчі: поразка "Зорі", нічия "Дніпра"

Напередодні нового сезону у чемпіонаті Прем'єр-ліги українські клуби провели чергові товариські матчі.

Луганська "Зоря", яка перебуває на зборах у Словенії, поступилися белградській "Црвені Звезді" з рахунком 1:3, повідомляє офіційний сайт українського клубу.

Єдиний м'яч у складі луганчан на 5-й хвилині забив Пауліньо.

У той же час "Дніпро" на навчально-тренувальній базі в рідному місті провів спаринг з харківським "Геліосом" і завершив його з рахунком 1:1. Про це повідомляє офіційний сайт дніпровців.

Командою на футбольному полі керував старший тренер Олександр Іванов. Голом у складі "Дніпра" відзначився Віталій Кірєєв.

Зоря (Луганськ, Україна) — "Црвена Звєзда" (Белград, Сербія) - 1:3 (1:1)

Голи: Пауліньо (5) - (43), Аврамовски (77, 79);

З: Ол. Шевченко, Каменюка, Сіваков (Ткачук, 65), Форстер (Матвієнко, 77), Сухоцький (Ярмаш, 46), Гордієнко (Чечер, 60), Чайковський, Пауліньо (Безбородько, 46), Любеновіч, Квасов (Білоусов, 73), Кулач (Ліпартія, 54).

Дніпро - Геліос (Харків) - 1:1 (0:0)

Голи: Кірєєв (50) - Івашко (75);

Д: Баштаненко (Варцаба, 46), Лучкевич (Нагієв, 46), Чеберячко (Лопиренок, 46), Ларін, Польовий (Палюх, 46, Киричук, 65), Політило (Когут, 46), Кравченко (Чеберко, 46, Васильєв, 65), Близніченко (Кочергін, 46), Назаренко (Вакулко, 46), Луньов (Кобахідзе, 46), Бохашвілі (Кірєєв, 46).

Як повідомляв УНІАН, вчора донецький "Шахтар" обіграв у контрольному матчі бельгійський "Гент".